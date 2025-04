Palmeiras x Corinthians: venda para sócios Avanti começa nesta terça-feira

O Palmeiras divulgou nesta segunda-feira os detalhes sobre a venda e preços de ingressos para o clássico contra o Corinthians, pela terceira rodada do Brasileirão. O duelo está marcado para acontecer no sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

Os ingressos estarão à venda exclusivamente pelo site www.ingressospalmeiras.com.br. Não haverá venda de ingressos nas bilheterias do local do jogo.

A pré-venda, para sócios Avanti começa nesta terça-feira, ao meio dia. A venda para esse público será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas. Já a comercialização para o público geral começa às 10 horas de quinta-feira.