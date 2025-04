Newcastle vence o Leicester e fica perto da zona de classificação para a Champions

O jogo

Logo aos dois minutos, Livramento cruzou para Murphy colocar o Newcastle em vantagem. Aos 11, após tentativa do zagueiro Schar do meio-campo, a bola rebateu na trave e o ponta-direita apareceu para ampliar.

Com 34 minutos, em um contra-ataque do Newcastle, Joelinton chutou e, no rebote do goleiro Hermansen, Harvey Barnes aproveitou para marcar o terceiro. A melhor chance do Leicester surgiu aos 41, mas a bola bateu nas duas traves e não entrou.

No segundo tempo, o Newcastle diminuiu o ritmo, mas continuou a criar as melhores chances e quase marcou o quarto gol. Já o Leicester, mesmo com as substituições, não melhorou o desempenho e sofreu a oitava derrota seguida no campeonato.