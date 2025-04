Luiz Gustavo, do São Paulo, segue internado após ser diagnosticado com tromboembolismo pulmonar

De volta ao CT da Barra Funda e início de semana por aqui!#VamosSãoPaulo ??

No treino do último sábado, o volante se queixou de dores no tórax e, após avaliação do departamento médico do clube, foi imediatamente encaminhado para o Hospital Albert Einstein. O jogador foi diagnosticado com um tromboembolismo pulmonar e foi internado para observação e tratamento.

Luiz Gustavo desfalcou a equipe no empate sem gols com o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo. A tendência é que o volante ainda não esteja em condições para ser opção ao técnico Luis Zubeldía no próximo compromisso tricolor.