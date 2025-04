Guga tem lesão confirmada e vira desfalque do Fluminense

Nesta segunda-feira, o Fluminense confirmou que o lateral direito Guga sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Na vitória da equipe tricolor sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no último domingo, o atleta deixou o gramado aos oito minutos do segundo tempo, com dores.

