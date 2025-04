Guardiola critica Matheus Nunes como meia: "Não é inteligente o suficiente"

The action from today's draw at Old Trafford ? pic.twitter.com/2mFQeN1S6d

O técnico, entretanto, não deixou de elogiar outros aspectos do jogo de Matheus Nunes contra o Manchester United. Atuando durante toda a partida, o luso-brasileiro foi escalado na lateral direita.

"Ele tem habilidades incríveis e está aprendendo muito. Laterais sempre cometem um erro grande, quando cruzam para a segunda trave, onde você está, eles estão sempre dormindo. E ele defendeu dois ou três cruzamentos do Bruno Fernandes, do Patrick Dorgu, muito bem. Ele tem o físico para fazer isso, sabe jogar nessa posição e tem ajudado muito", disse.

Formado nas categorias de base do Ericeirense, de Portugal, Matheus Nunes foi contratado pelo Manchester City em setembro de 2019 por 60 milhões de libras (R$ 368 milhões de reais na cotação atual). O volante tem contrato até o final da temporada 2027/28.

A equipe de Pep Guardiola volta a jogar neste sábado contra o Crystal Palace, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. No Etihad Stadium, a partida irá começar às 8h30 (de Brasília).