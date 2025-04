Facundo Torres vê Palmeiras ganhando confiança e projeta "jogo difícil" contra o Cerro Porteño

Agora, o Verdão volta a campo na quarta-feira e reencontra sua torcida no Allianz Parque, onde enfrenta o Cerro Porteño, a partir das 21h30 (de Brasília). A partida é uma disputa direta pela liderança da chave, na qual os paraguaios são os líderes, com três pontos, mesma pontuação do Alviverde, que é o segundo colocado.

"Vai ser um jogo difícil, como todo jogo de Copa Libertadores. Sabemos que uma vitória deixa o time bem posicionado na fase de grupos e é isso que vamos buscar: fazer um bom jogo e conseguir os três pontos", declarou.

Facundo Torres é dono da maior sequência de jogos no elenco, com 16. Contratado como reforço para esta temporada, o uruguaio celebrou o espaço que tem tido no grupo, destacou a rápida adaptação e se colocou à disposição de Abel para atuar em mais de uma função.

"Me deixa feliz. Para mim, é importante conseguir minutos, jogar bastante. Estou trabalhando para isso. Para o que o time precisar, estou à disposição, sempre fazendo diferentes funções", finalizou.