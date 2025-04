De virada, Atlético-GO vence o Athletic na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro

O Atlético-GO venceu o Athletic por 4 a 2 nesta segunda-feira, pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Antônio Accioly. Raí Ramos, Matheus Felipe, Sandro Lima e Robert Santos marcaram para os mandantes, enquanto Amorim e Lincoln balançaram as redes para os visitantes.

Com o resultado, o Dragão conquistou seus primeiros três pontos na Série B e pulou para a liderança. Do outro lado, o Athletic amargou a derrota e ainda não somou pontos, aparecendo na 13ª colocação na tabela.

O Atlético-GO volta a campo neste domingo, contra o Botafogo-SP. A bola rola às 19h (de Brasília), na Arena NicNet. No mesmo dia, às 16h, o Athletic enfrenta o CRB, no Independência. Ambos os duelos serão válidos pela próxima rodada da Série B.