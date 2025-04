CBF vê "equívocos" e afasta equipes de arbitragem de Internacional x Cruzeiro e Sport x Palmeiras

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu afastar as equipes de arbitragem de campo e VAR responsáveis pelas partidas Internacional x Cruzeiro, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e Sport x Palmeiras, na Ilha do Retiro, em Recife, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceram no último domingo.

Para punir a arbitragem, a Comissão de Arbitragem da CBF se baseou também no parecer do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI), que constatou equívocos cometidos pelos profissionais nos jogos, como divulgado em nota pela entidade.

Os responsáveis pelo jogo que terminou com a vitória do Internacional por 3 a 0 sobre o Cruzeiro foi o árbitro Marcelo de Lima Henrique, os assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira, Renan Aguiar da Costa, além do VAR Daiane Muniz e assistente de VAR Amanda Matias Masseira.