Brasil faz primeiros treinos em Ostrava para jogos dos Qualifiers da Billie Jean King Cup

Participaram dos treinamentos quatro das cinco atletas convocadas: Bia Haddad Maia, Luiza Fullana, Luisa Stefani e Ana Candiotto. Laura Pigossi foi finalista de duplas do WTA 250 de Bogotá, no último domingo, e deve integrar a equipe nesta terça-feira.

Em seu primeiro treino na quadra rápida da RT Torax, Bia Maia, principal jogadora do Brasil, elogiou a estrutura e se mostrou adaptada às atividades em solo tcheco.

"A primeira impressão da quadra e das condições são boas. Chegamos ontem de viagem, mas me senti bem no treino. Além disso, todas estão com muita energia para nos prepararmos da melhor forma para os duelos", afirmou a tenista.