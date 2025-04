Botafogo x Carabobo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

O Botafogo entra em campo pressionado pela necessidade de vitória nesta terça-feira, quando recebe o Carabobo, da Venezuela, a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada do Grupo A da Copa Libertadores. O Glorioso aparece na lanterna da competição ao lado do time venezuelano, uma vez que ambos perderam na estreia e agora precisam dar a volta por cima.

O Alvinegro perdeu de 1 a 0 para a Universidad de Chile, em Santiago, enquanto que o Carabobo caiu, na Venezuela, para os argentinos do Estudiantes, por 2 a 0. Também nesta terça-feira, só que às 21h30, o Estudiantes recebe a Universidad de Chile.

Apesar do tropeço da semana passada, Renato Paiva, técnico do Botafogo, acredita que sua equipe vai ter um bom rendimento neste jogo. Ele ganhou novo ânimo com o triunfo de 2 a 0 sobre o Juventude, no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro.