Às vésperas de Arsenal x Real Madrid, Arteta analisa ataque estrelado do rival

Às vésperas do confronto contra o Real Madrid, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, Mikel Arteta, técnico do Arsenal, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira. O treinador destacou a importância do confronto e o fato deste tipo de partida estimulá-lo a continuar no meio do futebol.

"Foi por isso que entrei para o futebol, foi por isso que entrei para a gestão e especialmente para este clube de futebol. Já se passaram 20 anos desde que tivemos esse tipo de jogo, e para nós é uma grande oportunidade de construir nossa própria história, e é para isso que estamos aqui", disse.