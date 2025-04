Após rodada polêmica, CBF anuncia período de treinamento para árbitros e assistentes

A CBF decidiu afastar as equipes de arbitragem de campo e VAR responsáveis pelas polêmicas partidas Internacional x Cruzeiro, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e Sport x Palmeiras, na Ilha do Retiro, em Recife, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceram no último domingo.

Na vitória do Internacional por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, a arbitragem foi comandada por Marcelo de Lima Henrique, com os assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa, além do VAR Daiane Muniz e assistente de VAR Amanda Matias Masseira.

Já no jogo em que o Palmeiras venceu o Sport por 2 a 1, o árbitro foi Bruno Arleu de Araujo, com os assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha. O VAR foi dirigido por Rodrigo Nunes de Sá, com Diogo Carvalho Silva como assistente.