Ancelotti deposita confiança em Vinicius Júnior para quartas da Champios League

? ? ? ? ??



? Emirates Stadium pic.twitter.com/3pui17aiPN

? Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 7, 2025

Na derrota dos merengues para o Valencia por 2 a 1, no último sábado, Vinicius Júnior acabou desperdiçando um pênalti, que faria com que o Real largasse na frente no placar. Sobre a atuação do brasileiro, o treinador minimizou as críticas e depositou muita confiança no atacante para o duelo com os Gunners.

"Não falei com ele e não preciso. Talvez ele pense que poderia ter jogado melhor contra o Valencia e, quando ele pensa que poderia ter feito melhor, no próximo jogo, ele faz muito bem", declarou.

Ancelotti vem sofrendo críticas dos torcedores da equipe espanhola. Depois da derrota neste fim de semana, o italiano tem lidado com bastante pressão, mas se mostrou despreocupado, ressaltando o prestígio que ainda possui com o presidente do Real Madrid.