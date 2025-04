América de Cali x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Fato é que a comissão técnica do Corinthians terá que lidar com seis desfalques de peso, que estão no DM. São eles: o atacante Memphis Depay (trauma no tornozelo direito), os meias Igor Coronado (trauma no ombro esquerdo) e Rodrigo Garro (tendinopatia patelar do joelho direito), o goleiro Hugo Souza (lesão na coxa direita), e os defensores Gustavo Henrique (incômodo na coxa direita) e Angileri (lesão muscular na coxa esquerda).

Embora tenha ausências importantes, o Timão chega confiante para o confronto em Cali. A equipe alvinegra vem de uma grande vitória sobre o Vasco, por 3 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, quem brilhou foi Memphis, que não viajou à Colômbia.

Do outro lado, o América de Cali vem de uma derrota para o Once Caldas no Campeonato Colombiano. O técnico Jorge da Silva parece priorizar a Sul-Americana, já que optou por mandar a campo um time reserva e viu sua equipe ser superada por 3 a 0 fora de casa.

Para o embate diante do Corinthians, o América de Cali terá força máxima. O único desfalque da equipe é o goleiro Joel Graterol, que se recupera de grave contusão no joelho.

FICHA TÉCNICA



AMÉRICA DE CALI-COL X CORINTHIANS