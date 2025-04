Alan Patrick é o jogador com maior nota da Série A; veja números

??, faixa, capitão e COLORADO! ??? pic.twitter.com/AZ5UM4evsQ

? Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 6, 2025

Segundo os dados do Sofascore, Alan Patrick é o jogador da Série A com a maior nota na atual temporada, ostentando uma média de 7.70. Em 11 jogos, o atleta conta com sete participações em gols (quatro tentos e três assistências).

No total, durante a sua segunda passagem pelo Internacional, ele atuou em 148 partidas, marcando 39 gols e somando 25 assistências. Além disso, Alan Patrick tem um aproveitamento de 65% nos dribles, acertando 17 de 26 tentativas, e de 79% nas finalizações (15 de 19 vezes).

Suas atuações nesta temporada ajudaram o Inter a conquistar o Campeonato Gaúcho, seu primeiro título no clube. Ainda no Brasil, Alan Patrick também ergueu a taça da Libertadores, Copa do Brasil e Paulistão (2 vezes) com o Santos.

O Internacional volta a jogar nesta quinta-feira, contra o Atlético Nacional, da Colômbia, no Beira-Rio, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 19h (de Brasília).