Vice-líder, Flamengo bate Paulistano e emenda quarta vitória seguida no NBB

Neste domingo, no Ginásio do Maracanãzinho, o Flamengo venceu o Paulistano por 70 a 63, em mais uma rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). O destaque da partida foi o ala-armador americano Jordan Williams. Ele anotou 16 pontos e ainda contribuiu com seis rebotes e quatro assistências para o time rubro-negro.

