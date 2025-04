Time alternativo do Palmeiras bate Sport com gol nos acréscimos e vence a primeira pelo Brasileiro

Neste domingo, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visitou o Sport na Ilha do Retiro, venceu por 2 a 1 com gol polêmico marcado nos acréscimos e conquistou seu primeiro triunfo. Flaco López e Piquerez balançaram as redes para o Verdão, enquanto Chrystian Barletta descontou para os mandantes, que mostraram muito descontentamento com o resultado.

Com a vitória, a primeira após um empate sem gols com o Botafogo pela estreia da competição, o Palmeiras chegou aos quatro pontos, na sétima colocação. Do outro lado, com a derrota, o Sport permaneceu com uma unidade, na 17ª posição.

O Palmeiras volta aos gramados na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Cerro Porteño, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. No próximo sábado, às 21h, o Sport visita o Vasco, em São Januário, pela terceira rodada do Brasileirão.