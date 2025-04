Sem Lucas e com Calleri no banco, São Paulo está escalado para a partida contra o Atlético-MG

O São Paulo está escalado para a partida contra o Atlético-MG, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía novamente não vai poder contar com Lucas Moura e optou por deixar Jonathan Calleri no banco. A bola rola logo mais, a partir das 16 horas (de Brasília), no Mineirão.

Lidando com um problema no joelho direito, Lucas Moura não foi relacionado para o terceiro jogo seguido. Jonathan Calleri deu lugar a André Silva e vai começar no banco de reservas.

Oscar (lesão na coxa esquerda) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) são desfalques de peso para o São Paulo no duelo. Luciano e Marcos Antônio herdaram as vagas no time titular, respectivamente. O goleiro Young e o volante Pablo Maia também não estão à disposição.