Renato Paiva admite atuação irregular, mas valoriza vitória do Botafogo sobre o Juventude

O Botafogo venceu o Juventude por 2 a 0, neste sábado, no Estádio Nilton Santos. Foi o primeiro triunfo do Glorioso no Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o técnico Renato Paiva admitiu que os alvinegros não começaram bem a partida, mas destacou o resultado positivo.

Luta, entrega, vitória e celebração! Essa é a nossa AURA! Essa é a FAMÍLIA BOTAFOGO! ??? #Aura90 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/MrHSawIs9R