Memphis e Coronado serão desfalques para o Corinthians contra o América de Cali

Na manhã deste domingo, após a vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, o Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava. O elenco deu início à preparação para encarar o América de Cali-COL, pela segunda rodada da Sul-Americana. Memphis Depay e Igor Coronado, que sofreram traumas no tornozelo direito e no ombro esquerdo, respectivamente, não viajam com o elenco para Cali, na Colômbia.

Memphis levou um pisão de Lucas Piton ainda no primeiro tempo contra o Vasco, enquanto Coronado sofreu uma forte pancada por trás de Puma Rodríguez.

No treino deste domingo, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no triunfo do último sábado realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT.