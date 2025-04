Com um a mais, Internacional vence o Cruzeiro e segue invicto no Campeonato Brasileiro

O Internacional venceu o Cruzeiro por 3 a 0 neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. Os gols do triunfo foram marcados por Alan Patrick, Enner Valencia e Borré. A Raposa teve a expulsão de Jonathan Jesus, no primeiro tempo.

Com o resultado, o Colorado segue invicto na competição. A equipe ocupa a segunda colocação, com quatro pontos. Do outro lado, o Cruzeiro caiu para o 11º lugar, com três unidades.

O Internacional volta a campo nesta quinta-feira, contra o Atlético Nacional, pela fase de grupos da Copa Libertadores, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio. O Cruzeiro, por sua vez, enfrenta o Mushuc Runa, às 21h30 de quarta-feira, no Mineirão, em duelo válido pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.