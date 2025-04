Com Cehjur Balenny, Felipe Ferreira Figueiredo vence no Clássico no SHP Open 2025

Duas grandes disputas do Concurso de Salto Nacional 5* 9º SHP Open já estão definidas. No sábado, com casa cheia na Sociedade Hípica Paulista, o mineiro Felipe Ferreira Figueiredo, montando Cehjur Balenny, venceu o Clássico, a 1.45m, sem faltas no desempate, em 41s73.

Dos 47 conjuntos, nove habilitaram-se ao desempate no Clássico, a 1.45m. Antepenúltimo conjunto no desempate, o cavaleiro olímpico Stephan Barcha, apresentando Chevaux Goldfinger, cruzou a linha de chegada sem faltas, em 42s45, representando Brasília, garantindo o vice. Caio Carvalho Filho, cavaleiro da casa que hoje defende o Paraná, fez um percurso cauteloso com Cornet S Lady JMen, sem faltas, 49s52, resultado que lhe garantiu o terceiro posto.

Completando a rodada dos quatro conjuntos sem faltas, em 49s15, Eric Zorzetto, com Classic, emplacou em quarto lugar por São Paulo. Com o melhor tempo do desempate, 41s19, mas com uma falta, José Luiz Guimarães de Carvalho, top da casa, montando Quiet van?t Zorgvliet, fechou na quinta colocação. Já José Roberto Reynoso, com Cornet Shot JMen, que havia sido o primeiro a largar, uma falta, em 41s17, fechou o placar em sexto. Fato é que o pódio foi metade formado por família: com irmãos Caio e José Luiz e o primo Zé Roberto Reynoso.