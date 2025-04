Com Calleri expulso, São Paulo segura empate contra o Atlético-MG pelo Brasileiro

O São Paulo visitou o Atlético-MG, neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. A partida terminou empatada em 0 a 0. O Tricolor ainda atuou com um homem a menos nos minutos finais, após a expulsão de Jonathan Calleri.

Com o resultado, as duas equipes seguem sem vencer pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo chega aos dois pontos somados e assume, momentaneamente, a 10ª posição. Por outro lado, o Atlético-MG soma seu primeiro ponto na competição e ocupa a 17ª colocação.

As duas equipes voltam a campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). O Tricolor recebe o Alianza Lima-PER, pela segunda rodada da Copa Libertadores, no Morumbis. O Atlético-MG encara o Deportes Iquique-CHI, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, no Mineirão.