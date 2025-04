Alison dos Santos vence etapa de Kingston do Grand Slam Track

O Grand Slam Track é um circuito com 96 atletas, 48 destaques (Racers - nomeados como integrantes da Liga Grand Slam Track) e 48 desafiantes (Challengers). Oito competidores, divididos em dois grupos de quatro fazem cada prova. As distâncias e provas em disputa são: velocidade curta (100 m - 200 m), barreiras curtas (100 m ou 110 m com barreiras - 100 m), velocidade longa (200 m - 400 m), barreiras longas (400 m com barreiras), meio-fundo (800 m - 1.500 m) e fundo (3.000 m - 5.000 m).

A pontuação final de todos os competidores será determinada pela ordem de chegada combinada entre as duas corridas. O vencedor levará para casa US$ 100.000 em dinheiro (o 8º colocado ganhará US$ 10.000). O Grand Slam Track terá um total de US$ 12,6 milhões em prêmios em dinheiro, além do cachê de participação pago aos competidores.