Abel mantém três zagueiros, mas promove mudanças no Palmeiras para encarar o Sport; confira

O Palmeiras está escalado para o duelo contra o Sport, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, com diversas mudanças. Em busca da primeira vitória na competição, o técnico Abel Ferreira manteve o esquema com três zagueiros, mas escalou uma equipe mista, que conta com Estêvão, Vitor Roque e outros destaques palmeirenses no banco de reservas. A bola rola logo mais, a partir das 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro.

O Alviverde vem de vitória no meio de semana após vencer o Sporting Cristal, por 3 a 2, em Lima, no Peru, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Já pela estreia do Brasileirão, empatou sem gols com o Botafogo, no Allianz Parque, e se encontra na 15ª posição da tabela, com um ponto.

Abel alterou a base da escalação, apesar de manter o tradicional esquema com três zagueiros. Jogadores como Estêvão, Gustavo Gómez, Vitor Roque e Piquerez , todos titulares, na maioria das vezes, iniciam no banco. Raphael Veiga, recuperado de traumas na região lombar, treinou normalmente com o restante do grupo durante a preparação para o jogo e está à disposição do português.