Abel destaca união do Palmeiras após usar time misto contra o Sport: "Vitória arrancada"

Neste domingo, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visitou o Sport na Ilha do Retiro, venceu por 2 a 1 e conquistou seu primeiro triunfo na competição. Na entrevista pós-jogo, o treinador Abel Ferreira destacou a "união" do alviverde, que triunfou mesmo com um time mesclado.

"O jogo só acaba quando termina, e os jogadores sabem disso, sabendo que dentro do jogo temos que passar por muitas dificuldades. Como eu já aprendi aqui, o futebol brasileiro não é para amadores. É difícil, muito jogo, pouco treino, muita viagem. Nem sempre jogamos bem. É verdade que andamos à procura da melhor dinâmica, ou eu ando à procura da melhor dinâmica para ajudar estes jogadores. É verdade que, em função da viagem, nós temos que trocar, não tem que arriscar muitas vezes. Mas tem que ser assim, não há outra forma", declarou o técnico português.

"Foi uma vitória arrancada, com muito trabalho e suor, não com 11, mas com os 23 jogadores que hoje estão conosco, porque até para fazer a convocação é fácil. O diretor me pergunta, e eu digo para colocar todos que estão disponíveis. É bom, porque nos dá confiança. No momento em que troco os jogadores que podem jogar mais por dentro e os coloco por fora, nem sempre estou os ajudando os melhores jogadores, mas a equipe precisa, neste momento, de jogadores em lugares em falta. O importante é que o espírito se mantém, o grupo se mantém unido em campeonato que é muito competitivo", completou.