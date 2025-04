Vitória sobre o Talleres aumenta invencibilidade de Zubeldía na Libertadores pelo São Paulo

Zubeldía ainda ganhou um respiro em meio à pressão que tem recebido nos últimos dias devido ao fraco desempenho do São Paulo em campo. A equipe deixou o Morumbis após o empate sem gols com o Sport, pelo Campeonato Brasileiro, sob vaias e com gritos de "burro" de parte da torcida para o argentino.

Apesar disso, Zubeldía segue como técnico do São Paulo e tenta alcançar a segunda vitória seguida na temporada neste fim de semana. No domingo, o Tricolor visita o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).

Pela Libertadores, o time são-paulino volta a campo na próxima quinta-feira, contra o Allianza Lima, no Morumbis, às 21h30. A equipe lidera o Grupo D, com três pontos, mesma pontuação do Libertad-PAR.