São Paulo visa quebrar jejum de 34 anos contra o Atlético-MG no Mineirão

Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo visita o Atlético-MG, às 16h (de Brasília) deste domingo. O duelo acontecerá no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), estádio onde o Tricolor Paulista encontra dificuldades para bater o Galo.

O São Paulo não vence o Atlético-MG no Mineirão há 34 anos. A última vitória do Tricolor Paulista sobre o rival mineiro no principal palco do estado aconteceu no Campeonato Brasileiro de 1991, por 3 a 1. Na ocasião, o time paulista que contava com Zetti, Cafu e Raí superou o Galo com gols de Flávio e Eliel, que foi às redes duas vezes. A partida foi válida pela primeira rodada da Fase 1 da competição.

Desde então, em 15 encontros entre as equipes no Mineirão, o São Paulo não venceu nenhum. São, no total, sete vitórias do Atlético-MG e oito empates. A última partida no palco aconteceu em dezembro de 2023, quando o Galo marcou no fim e venceu o Tricolor por 2 a 1. Hulk e Paulinho marcaram para os mandantes e Luciano deixou o único dos visitantes.