Santos x Bahia: veja onde assistir ao duelo pela 2ª rodada do Brasileirão

Do outro lado, o Bahia de Rogério Ceni chega para o jogo após empatar na estreia pela Libertadores. Na última quinta-feira, o Tricolor de Aço ficou no 1 a 1 com o Internacional, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Pelo Brasileirão, o Bahia também estreou com empate em 1 a 1, com o Corinthians, no último domingo, novamente em seus domínios.