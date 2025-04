Max Verstappen garante a pole position do GP do Japão; Bortoleto larga em 17º

Durante a madrugada deste sábado, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, garantiu a pole position no GP do Japão de Fórmula 1, em Suzuka, com o tempo de 1min26s883, o mais rápido da história da pista. Eliminado no Q1, o brasileiro Gabriel Bortoleto largará em 17º.

Tetracampeão mundial, Verstappen desbancou o favoritismo da McLaren. Lando Norris, com 12 milésimos de segundo a menos, ficou em segundo, enquanto Oscar Piastri, com 44 milésimos atrás do holandês, garantiu o terceiro lugar no grid de largada.