Jornais da Espanha criticam Vini Jr e Real Madrid após derrota para o Valência

"Só Mbappé se salva do naufrágio", escreveu o jornal Marca no título da matéria sobre o jogo. "Poucos se salvaram. Dos 11 que iniciaram, Mbappé foi quem mais se aproximou da sua melhor versão. Vinicius ouviu algumas vaias no Bernabéu. Já são dois pênaltis seguidos perdidos após o erro contra o Atlético. Não esteve muito bem nessa primeira partida. Ele voltou mais ligado depois do intervalo e estava no lugar certo para marcar com facilidade o gol de empate. Não está fazendo sua melhor temporada", afirmou o jornal.

O Diario As também não poupou críticas a todo o elenco do Real Madrid. As vaias a Vinícius Jr foram destacadas, assim como o alerta sobre a relação da torcida merengue com o brasileiro.

"A análise da partida mostra que Vinicius perdeu a constância; Valverde, um dos seus sete pulmões; Rudiger, a capacidade de dominar o jogo aéreo; e o time, no geral, aquele espírito de sacrifício que tantas vezes o salvou do desastre. O Bernabéu vaiou Vinicius pelo erro e por se meter onde não devia. O público achou que Mbappé havia conquistado o direito de bater o pênalti. Algo está se rompendo na relação entre Vinicius e a torcida", colocou o jornal.

O Real Madrid perdeu a chance de colar no Barcelona (líder) na tabela da La Liga. A derrota fez a equipe permanecer na segunda colocação, com 63 pontos. Ainda nesta temporada, no dia 11 de maio, os times terão mais um confronto direto, no estádio Olímpic Lluís Companys, em Barcelona.