Dois ex-Corinthians marcam, e Grêmio é superado fora de casa pelo Ceará no Brasileirão

Neste sábado, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio visitou o Ceará no Castelão e perdeu por 2 a 0. Os ex-Corinthians Pedro Raul e Matheus Araújo balançaram as redes para a equipe da casa.

Com a derrota, o Grêmio permaneceu com seis pontos, na sexta colocação da competição. Por outro lado, o Ceará, ao vencer, chegou aos quatro somados, na segunda posição da tabela, atrás apenas do Corinthians por critérios de desempate.

O Grêmio volta aos gramados na próxima terça-feira, às 19h (de Brasília), quando recebe o Clube Atlético Grau, na Arena do Grêmio, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. No próximo sábado, às 16h, o Ceará visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela terceira rodada do Brasileirão.