Como mandante, Corinthians defende longa invencibilidade contra o Vasco e tenta dar resposta à Fiel

Para o duelo deste sábado, porém, a comissão técnica do Corinthians não poderá contar com Garro. O meio-campista trata da tendinopatia patelar no joelho direito e desfalca a equipe. Além do argentino, o goleiro Hugo Souza também será ausência em função de uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita.

O embate deste fim de semana ainda marca o reencontro do Corinthians com o técnico Fábio Carille, que está atualmente no comando do Vasco. Pelo Timão, Carille conquistou três Paulistas (2017, 2018 e 2019) e um Brasileiro (2017). Apesar disso, passado é passado, e o Alvinegro paulista vai em busca da vitória.