Com brilho de Memphis e Yuri, Corinthians bate o Vasco na Arena e alcança 1ª vitória no Brasileirão

Já o próximo desafio do Timão pelo Brasileirão será no sábado, contra o Palmeiras, às 18h30, na Arena Barueri, pela terceira rodada. O Cruzmaltino duela com o Sport, em São Januário, às 21 horas.

O jogo

Empurrado pela sua torcida, o Corinthians precisou de pouco tempo para abrir o placar na Neo Química Arena. Na primeira finalização, saiu o primeiro gol. Ou melhor, um golaço.

Com 12 minutos, Carillo recebeu na ponta direita e achou bom lançamento para Memphis. O camisa 10, então, ajeitou de peito para Yuri, que chegou batendo de primeira para estufar as redes.

O Vasco tentou responder rápido. Aos 18, Payet cobrou escanteio e Rayan cabeceou nas mãos de Donelli. Na sequência, o meia francês recebeu com liberdade no meio e bateu com perigo, por cima.

Do outro lado, os mandantes seguiram precisos no ataque. Com o relógio marcando 26, Yuri foi acionado em velocidade na direita, cortou para o meio e deixou Memphis cara a cara com Léo Jardim. O holandês finalizou com categoria, por cima do goleiro, para ampliar.