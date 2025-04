Botafogo x Juventude: onde assistir e prováveis escalações do jogo válido pelo Brasileirão

Após estrear com empate sem gols com o Palmeiras, o Botafogo busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro neste sábado. Para isso, precisa vencer o Juventude neste sábado, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 21h (de Brasília), pela segunda rodada. O Glorioso teve um baque no meio de semana por conta da derrota de 1 a 0 para a Universidad de Chile, em Santiago, pela estreia na Libertadores.

ONDE ASSISTIR: O confronto entre Botafogo e Juventude terá transmissão pela SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Se o Botafogo busca a primeira vitória, o Juventude deseja embalar neste começo de Brasileirão após superar o Vitória por 2 a 0, no Rio Grande do Sul, pela estreia dos dois times no Campeonato Brasileiro.