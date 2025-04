Bom aproveitamento recente contra o Bahia é trunfo para Santos conquistar 1ª vitória no Brasileiro

Em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o Santos recebe o Bahia neste domingo, na Vila Belmiro. Para o duelo, o Peixe tem como triunfo o bom aproveitamento recente contra o adversário.

O clube praiano acumula 60% de aproveitamento nos últimos cinco jogos entre as equipes, disputados entre 2021 e 2023. Foram duas vitórias do time santista, três empates e nenhum triunfo do lado baiano.

A última derrota do Santos para o Bahia ocorreu em maio de 2021, pelo primeiro turno do Brasileirão, quando perdeu por 3 a 0. Hoje no Santos, o meia Thaciano marcou dois dos três tentos da partida.