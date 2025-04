Zagueiro Maicon estreia na Série B e pede foco desde a primeira rodada ao Coritiba

Com uma carreira vitoriosa na Europa e sete edições de Liga dos Campeões no currículo, o zagueiro Maicon é a principal referência do Coritiba para devolver a equipe à elite do futebol nacional.

Com 36 anos de idade, oito deles defendendo o Porto, de Portugal, clube com o qual criou grande identificação, o experiente atleta ainda é um novato quando se trata de Série B. Estreante na competição, Maicon pede foco para uma boa estreia, ciente de que o caminho para o acesso é longo.

"Historicamente, a Série B é uma das competições mais equilibradas que existem, com um nível muito similar entre as equipes. Quem não tiver a devida preparação pode pagar caro. O nosso foco tem que estar 100% no jogo contra o Vila Nova, ainda mais porque estaremos diante do nosso torcedor. Não adianta a gente sonhar com o acesso se não nos concentrarmos primeiro nessa estreia", afirma Maicon.