Gabriel Paulista, zagueiro do Besiktas, revela 'sonho' de defender o Corinthians

"Eu já contei a história, que meu irmão era torcedor, era dos Gaviões (da Fiel) também, acabou entrando para outro mundo e acabou falecendo. Então eu tenho isso comigo. Muitas vezes eu falo que ele também tentou ser jogador de futebol e acabou não conseguindo. E eu sempre falo para a minha família que tenho comigo que eu realizei o sonho dele. Mas sobre voltar ao Brasil, não fecharei as portas para nenhum clube e é isso. Essa é minha vontade. Um dia, quem sabe, voltar ao Brasil e vestir o manto do Coringão", finalizou o atleta.

O zagueiro foi revelado nas categorias de base do Vitória e chegou a representar o clube até 2013, quando rumou ao futebol europeu para jogar no time espanhol Villarreal. O defensor consolidou-se no velho continente e defendeu grandes clubes, como Arsenal, da Inglaterra, Valencia e Atlético de Madrid, ambos da Espanha.

Gabriel Paulista está atualmente no Besiktas, da Turquia, clube com o qual tem contrato até junho de 2027. Na atual temporada, o jogador disputou 19 partidas pela equipe, tendo um gol e uma assistência.

Atualmente, o Corinthians conta com cinco jogadores para a zaga, posição de Gabriel Paulista. São eles: Félix Torres, Gustavo Henrique, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Cacá.