Situação reelege presidente e vice-presidente do COF no Palmeiras por unanimidade

Na noite desta sexta-feira, o Palmeiras elegeu Carlos Ricardo Degon e Valter Celso Teixeira Pinto para os cargos de presidente e vice-presidente, respectivamente, do Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) para o biênio 2025-2026.

Ambos foram escolhidos por unanimidade pelos 17 cofistas, todos eleitos na última segunda-feira, presentes no pleito. Destes, 15 fazem parte do grupo de apoio à Leila Pereira, atual presidente do clube paulista, e dois representam a oposição. Além disso, há os membros natos (seis) e os suplentes (sete).