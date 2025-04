São Paulo supera série de 2005 e vive maior sequência invicta na Libertadores no século

Além de superar a maior série invicta do século, o time de Luis Zubeldía também igualou a segunda maior sequência de invencibilidade da história do clube na Libertadores. Em 1992, ano do primeiro título do São Paulo, a equipe, comandada por Telê Santana, ficou dez jogos sem perder no torneio.

O Tricolor pode igualar a maior série invicta de sua história na competição na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Alianza Lima-PER. Caso não perca, a equipe chegará a 11 partidas sem derrota, marca alcançada em 1974, quando foi vice-campeão em sua segunda participação na Libertadores.

O duelo contra o Alianza Lima-PER está marcado para as 21h30 (de Brasília), no Morumbis, e é válido pela segunda rodada do Grupo D. Antes, o São Paulo visita o Atlético-MG no domingo, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).