São Paulo se reapresenta após vitória na Libertadores e abre preparação para pegar o Atlético-MG

O restante dos jogadores realizaram um treino de posse de bola, comandado por Luis Zubeldía e seus auxiliares. Após isso, a comissão propôs um coletivo de 11 contra 11, em espaço reduzido, com a participação de garotos das categorias de base do São Paulo. Houve, ainda, um complemento de jogadas ofensivas e finalizações com parte do elenco.

O São Paulo fecha a preparação na manhã deste sábado, no CT da Barra Funda. A delegação tem viagem marcada para Belo Horizonte (MG) no período da tarde, em voo fretado. A bola rola para o duelo diante do Atlético-MG no domingo, às 16h (de Brasília), no gramado do Mineirão.