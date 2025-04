Rodada NBA: LeBron James e Stephen Curry dão show, e Warriors vencem os Lakers

Beat L.A.



O Golden State Warriors, que venceu a quarta partida seguida, segue na 5ª posição da Conferência Oeste, com 45 vitórias e 31 derrotas. O Los Angeles Lakers permanece logo à frente, na 4ª colocação, com 45 vitórias e 30 derrotas.

As duas equipes voltam à quadra nesta sexta-feira. Os Warriors recebem o Denver Nuggets, às 23 horas (de Brasília), no Chase Stadium. Os Lakers encaram o New Orleans Pelicans, às 23h30, novamente na Crypto.com Arena.