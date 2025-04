Raniele encerra longo jejum, marca primeiro gol pelo Corinthians e reencontra boa forma

? 18h30 (horário de Brasília)



O volante teve boa atuação defensiva nos 45 minutos disputados no clássico e, a partir daí, recuperou o prestígio com a comissão técnica. Nas últimas seis rodadas do Brasileiro, ele foi titular e mostrou regularidade, o que certamente contribuiu para que iniciasse 2025 no 11 inicial.

Na atual temporada, então, Raniele já disputou 13 partidas com a camisa do Corinthians - todas como titular. O meio-campista, entretanto, precisou ficar afastado dos gramados por pouco mais de duas semanas devido a uma contusão. Apesar disso, não perdeu seu lugar no 11 inicial e voltou como saiu: com boas atuações.

Na final do Campeonato Paulista, por exemplo, Raniele foi um dos destaques do Timão, tanto no jogo de ida como no jogo de volta. Não houve bola perdida para o volante, que correu o campo todo e teve a felicidade de sagrar-se campeão junto ao elenco.