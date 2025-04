Promessa do Santos, David Nogueira retorna após lesão no joelho sofrida na Seleção sub-15

O atacante David Nogueira, do Santos, está recuperado de uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito, sofrida em junho de 2024. A contusão ocorreu quando o jovem estava à serviço da Seleção Brasileira sub-15. Era a primeira convocação do atleta pelo Brasil.

Considerada uma das principais promessas da base do Santos, o garoto levou cerca de oito meses desde a realização da cirurgia até a liberação do médico para o seu retorno aos gramados. Ele já vinha realizando algumas atividades separadas com bola para aprimorar o condicionamento físico, mas agora poderá voltar a participar efetivamente dos treinos na categoria sub-17.

David Nogueira Carmo nasceu em Lisboa, Portugal, mas cresceu na cidade de Santos. Ele chegou ao Peixe em 2016, com sete anos de idade. Inicialmente destacando-se no futsal, migrou para o campo aos oito anos, continuando a impressionar com seu desempenho.