Prêmio Hipismo Brasil e melhores do ano 2024 em noite prestigiada no Jockey Club São Paulo

Marco Antonio La Porta, presidente do COB, também fez um pronunciamento. "É um prazer estar aqui ao lado de amigos. O hipismo é uma modalidade muito importante para o Comitê Olímpico. Em 1948, fez sua estreia em Jogos Olímpicos e temos três medalhas que nos orgulham muito. Ao final da gestão do Fernando (Sperb), conseguimos entregar uma potência pan-americana e em Paris estivemos próximos de uma medalha e tenho certeza de que com seriedade e trabalho novas conquistas vem mais cedo ou tarde. O COB está muito tranquilo quanto aos rumos que o hipismo está tomando. A CBH tem uma governança segura e uma gestão eficiente. Parabéns a todos: é uma noite de festa, vamos celebrar os resultados dos atletas", disse La Porta.

Os atletas olímpicos de Paris 2024 também foram homenageados e muito bem representados por Stephan Barcha, 5º colocado individual no Salto e que veio especialmente da Europa, para a premiação e o Concurso 9º SHP Open, na Hípica Paulista, que segue até domingo, 6/4.

Finalmente, a mestre de cerimônia Roberta Milani, em nome da CBH e comunidade do hipismo, homenageou e agradeceu o legado de Maria Angela Aguiar (in memoriam), titular do Haras Império Egípcio, pelo seu legado na criação nacional e incentivo ao esporte nacional e nacional. Dando início à premiação subiram ao palco, pela ordem, os campeões de Tambor, Atrelagem, Volteio, Enduro, a modalidade paralímpica Paradestramento e as olímpicas Hipismo Completo, Adestramento e Salto.

Flavio Grillo Araújo, cavaleiro amador de Brasília, faturou pela primeira vez o título do ranking brasileiro Senior Top (rendimento máximo) na modalidade Salto, mostrando que no hipismo um atleta amador pode competir no mesmo nível dos profissionais. Também no Salto, entre as 20 diferentes categorias, 50% são homens ou 50%, mulheres, neste que é o único esporte olímpico em que homens e mulheres competem em condições de igualdade.

No Adestramento, entre as 18 categorias, oito cabem às amazonas e o título Senior Top foi de Murilo Machado Augusto com Jorge VO, integrante do Time Brasil, medalha de ouro nos Jogos Sul-americanos 2022. Já no Hipismo Completo, nove dos 15 premiados são amazonas. A vitória na categoria Senior é do Coronel Fabrício de Caldas Albuquerque. Já no Paradestramento foram nove os premiados, entre eles, quatro amazonas.

Já no Enduro, 15 dos 27 premiados são amazonas. Na categoria Velocidade Livre 3* José Caio Frisonin foi o campeão e a Ana Carla Maciel, a campeã Velocidade Livre 2*. No Volteio, o ranking das 10 categoria tem vitória feminina e na Atrelagem e Tambor há equilíbrio entre homens e mulheres.