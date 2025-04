Praia Clube bate o Maringá e vai à semifinal da Superliga feminina

Nesta sexta-feira, o Praia Clube fechou a série contra o Maringá, pelas quartas de final da Superliga feminina de vôlei, no Ginásio do UTC. Após vencer o primeiro jogo, a equipe mineira voltou a triunfar sobre as paranaenses por 3 sets a 0. As parciais foram de 25/19, 25/14 e 25/19.

Desta maneira, o Praia Clube se classificou à semifinal da competição, onde enfrentará o vencedor da série entre Fluminense e Sesi-Bauru. Com uma vitória para cada lado, as duas equipes decidem a vaga nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro.