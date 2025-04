No CT do Palmeiras, Vasco encerra preparação para visitar o Corinthians pelo Brasileirão

O Vasco está pronto para encarar o Corinthians, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco realizou o último treino nesta sexta-feira, no CT do Palmeiras, em São Paulo.

O técnico Fábio Carille contará com força máxima para visitar o Timão. David (recuperação de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Estrella (em transição para o campo depois de cirurgia) seguem como os únicos desfalques.