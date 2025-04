Ministério da Cultura do Peru se manifesta após caso de racismo em jogo do Palmeiras

O Ministério da Cultura do Peru se manifestou em relação ao caso de racismo ocorrido na partida entre Sporting Cristal e Palmeiras, nesta quinta-feira, pela Copa Libertadores. Um torcedor do time peruano foi visto fazendo gesto racista em direção ao setor que abrigava torcedores do Verdão, no Estádio Nacional, do Peru, em Lima, após o confronto entre as equipes.

Por meio de um comunicado oficial nesta sexta-feira, o Ministério rejeitou categoricamente as expressões racistas do torcedor, ressaltando que o problema público do racismo está presente em diversos espaços.

Além disso, o Ministério solicitou que o Sporting Cristal e a Conmebol identifiquem de maneira imediata a pessoa que cometeu o ato racista e que sejam aplicadas as sanções correspondentes.