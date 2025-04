Memphis detona gramado sintético do Allianz: 'Campo de m...'

Na noite desta sexta-feira, o Corinthians publicou um vídeo de bastidores da final do Campeonato Paulista. Na produção, que foi divulgada oito dias após a conquista do estadual, é possível ver duras críticas do atacante Memphis Depay em relação ao gramado do Allianz Parque, palco da primeira partida da decisão da competição e casa do Palmeiras.

"Yuri fez um gol fantástico. Minha assistência foi boa, mas o esforço que ele fez depois de receber a bola não foi fácil. Fora de casa nunca é fácil. Jogar em um campo terrível também. Não é fácil para nós, acho que não vencíamos lá há sei lá quantos anos. Então, nos deu um grande sentimento antes da data Fifa", declarou Memphis à Corinthians TV.

"Ganhamos dentro do estádio deles hoje, e isso nos dá confiança. Em um campo de m*, campo artificial. Em uma semana, ganhamos o título. Temos que ter a coragem que tivemos no primeiro tempo, quando deixamos eles correndo atrás da gente", concluiu o atacante holandês, no vestiário, após o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista.