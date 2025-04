Matheuzinho projeta partida contra o Vasco e analisa disputa no Brasileirão: "Não tem time bobo"

Matheuzinho também relembrou o último encontro entre Corinthians e Vasco na Neo Química Arena. Em meio à arrancada histórica no Brasileiro para alcançar a Pré-Libertadores, o Alvinegro paulista venceu o adversário carioca por 3 a 1, com gols de Gustavo Henrique e Rodrigo Garro.

"Foi uma partida muito boa. Conseguimos controlar a equipe deles muito bem. Foi naquela sequência de nove vitórias seguidas. Nosso time estava muito entrosado", comentou o jogador.

Por fim, o atleta também fez uma breve análise da disputa pelo título da Série A nesta temporada e destacou a competitividade do torneio.

"No Campeonato Brasileiro, independentemente do time que jogaremos contra, temos que tomar certos cuidados porque não tem time bobo. O Vasco não é diferente. Temos que entrar com o máximo nível de concentração para que a gente faça a melhor partida e saia com a vitória", finalizou o lateral.

Matheuzinho está em alta no Corinthians e vive grande início de temporada na lateral direita, apesar de ainda não ter contribuído diretamente para gols. O defensor disputou 15 partidas até o momento, sendo 14 como titular.

Como mencionado por Matheuzinho, o Corinthians estreou no Brasileirão com um empate contra o Bahia, em 1 a 1, fora de casa. A equipe alvinegra ocupa a oitava colocação na tabela, com um ponto somado.